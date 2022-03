Horizon Worlds: aggiornamento sul confine personale

INTRODOTTO IL CONFINE PERSONALE IN HORIZON WORLDS

E HORIZON VENUES – AGGIORNAMENTO

Oggi arriva un aggiornamento al recente Confine Personale lanciato per Horizon Worlds, che darà alle persone un maggiore controllo sulla loro esperienza VR. La distanza di circa 4 piedi tra il proprio avatar e gli altri rimarrà attiva di default per i non amici, e ora si potrà anche regolare il proprio tuo Confine Personale dal menu Impostazioni in Horizon Worlds.

Sulla base dei feedback della community, ora è possibile scegliere tra tre opzioni che forniscono controlli più personalizzati, in modo che le persone possano decidere come vogliono interagire nelle loro esperienze VR:

On per i non amici : impostazione predefinita – il limite personale è impostato su una distanza di circa un metro tra il proprio avatar e quelli di chiunque non sia nella propria lista di amici;

: impostazione predefinita – il limite personale è impostato su una distanza di circa un metro tra il proprio avatar e quelli di chiunque non sia nella propria lista di amici; On per tutti : il limite personale è impostato su una distanza di circa 4 piedi tra il proprio avatar e tutti gli altri;

: il limite personale è impostato su una distanza di circa 4 piedi tra il proprio avatar e tutti gli altri; Off: Il Confine Personale di circa 4 piedi è spento, ma verrà comunque fornito un piccolo confine personale per prevenire interazioni indesiderate (questo era lo standard prima del lancio del Confine Personale).

Queste nuove opzioni dovrebbero rendere più facile darsi il cinque, battere i pugni e scattare selfie con altri avatar, mentre si è in Horizon Worlds. E quando due persone si incontrano, il Confine Personale sarà impostato di default sull’impostazione più restrittiva (per esempio, se il proprio Confine Personale è Off ma l’avatar con cui si sta interagendo ha il Confine Personale impostato su On per tutti, ci sarà una distanza di circa 4 piedi tra gli avatar). In Horizon Venues, il Confine Personale sarà attivato di default a circa 4 piedi per tutti.

Impedendo agli avatar di avvicinarsi a una certa distanza l’uno dall’altro, Confine Personale crea più spazio personale per le persone e rende più facile evitare interazioni indesiderate.

Per maggiori informazioni vi consigliamo di visitare il sito ufficiale di Oculus.