Hogwarts Legacy: uno State of Play tutto per lui il 17 marzo

PlayStation, Warner Bros e Avalanche Studios hanno annunciato uno State of Play tutto dedicato ad Hogwarts Legacy, che andrà in onda il 17 marzo, quando qui in Italia saranno le 22:00, sia sui canali ufficiali Twitch che YouTube. Lo show durerà circa 20 minuti, di cui ben 14 saranno focalizzati sul gameplay di gioco, testato su PlayStaiton 5.

Qui sotto il comunicato completo sul PlayStation Blog.

Avalanche Software e Warner Bros. Games sono felici di collaborare con PlayStation per consegnarvi un’edizione speciale di State of Play dedicata interamente a Hogwarts Legacy. La trasmissione inizierà giovedì 17 marzo alle 22:00 ora locale.

Da quando abbiamo svelato Hogwarts Legacy, il trailer è stato visto oltre 28 milioni di volte sul canale YouTube di PlayStation. Abbiamo promesso di mostrarvi di più quest’anno, ed è finalmente tempo di mantenere la promessa.

Lo spettacolo durerà circa 20 minuti, con oltre 14 minuti di gameplay di Hogwarts Legacy su PS5, e terminerà con alcune informazioni di qualche membro del team di Avalanche Software che ha il compito di portare in vita il mondo dei maghi.

Unitevi a noi giovedì per questo State of Play di Hogwarts Legacy su Twitch o YouTube alle 22:00. Successivamente, non dimenticate di tornare qui su PlayStation.Blog per un articolo speciale che aggiungerà un po’ di contesto a ciò che vi mostreremo.

È un momento incredibile per il quale abbiamo lavorato a lungo. Non vediamo l’ora di mostrarvi i frutti del nostro lavoro.

Atteso per il precedente State of Play, Hogwarts Legacy verrà dunque mostrato in uno show tutto suo: qui sotto potete vedere il tweet ufficiale, che mostra anche un brevissimo estratto video.

Il gioco è atteso su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S e PC, e al momento le ultime voci parlano di un uscita o a settembre, oppure direttamente al 2023; vedremo gioved’ s verrà detto anche qualcosa in merito alla data d’uscita.