Flintlock The Siege of Dawn: annunciato

Il publisher Kepler Interactive e lo studio di sviluppo Ashen A44 Games hanno annunciato il loro gioco RPG action open-world, Flintlock: The Siege of Dawn.

Il gioco uscirà per diverse piattaforme: PlayStation 5, PlayStation 4,Xbox Series X/S, Xbox One e PC sia su Steam che su Epic Games Store. Verrà lanciato nel corso di questo 2022 e sarà disponibile anche tramite l’abbonamento a Xbox Game Pass.

Informazioni generali sul gioco da Steam:

Partecipa all’ultimo duello dell’umanità: divinità e pistole si scontrano in una nuovissima avventura RPG in open world.

La Porta dell’Aldilà è stata aperta e gli eserciti di non morti degli antichi Dei sono fuggiti. I vivi sono sull’orlo dell’estinzione. È tempo che le armate della coalizione riconquistino il mondo. Parti per un epico viaggio tra vendetta, magia e polvere da sparo, per guidare l’ultimo assedio dell’umanità contro le orde di morti.

La tua battaglia inizia ora.