Pax East 2022: ci saranno Larian Studios, Gearbox Software e centinaia di altri espositori

Quest’anno il Pax East 2022 torna dal vivo, e all’expo della costa est ci saranno centinaia di espositori, tra cui Larian Studios (di Baldur’s Gate III), Gearbox Software (Tiny Tina’s Wonderlands), Focus Home Interactive (A Plague Tale: Requiem, Warhammer 40,000: Space Marine 2, Evil West), Devolver Digital e Koch Media. L’evento si terrà dal 21 al 24 aprile, al Boston Convention and Exhibition Center (BCEC). Qui sotto potete leggere il comunicato ufficiale completo:

PAX East 2022, l’evento gaming più frequentato della East Coast, accoglie centinaia di espositori tra cui alcuni dei più popolari editori e sviluppatori del settore al Boston Convention and Exhibition Center (BCEC) da giovedì 21 aprile 2022 a domenica 24 aprile 2022.

Questa primavera, gli organizzatori del PAX East invitano la comunità di gioco globale a unirsi a un enorme show floor pieno di creatori di AAA per dare una sbirciatina al futuro del gaming. Ci saranno testimonianze del prossimo passo sulla strada verso il lancio di Baldur’s Gate III con Larian Studios. Gearbox Software torna dopo la presentazione di Borderlands 3 al PAX East 2019 per celebrare il lancio di Tiny Tina’s Wonderlands e guardare al futuro. Si vedranno nuove creazioni dal catalogo di Devolver Digital di titoli premiati e acclamati dalla critica.

Altrove sulla scena, Focus Home Interactive (A Plague Tale: Requiem, Warhammer 40,000: Space Marine 2, Evil West) porta i suoi ultimi lavori, Koch Media mostra la sua prossima lineup, XSEED mette in luce una nuova serie di titoli amati giapponesi localizzati, tinyBuild chiama i partecipanti con capolavori indie affascinanti, Intel e AMD mostreranno hardware di gioco per PC, e molto altro ancora.

Il PAX East ospita anche i giocatori competitivi al top della loro disciplina. PAX Arena accoglie aspiranti professionisti per lanciare portali e spari in Splitgate, lo sparatutto in arena più hot del momento, nell’ Almost Pro Splitgate Open da 10.000 dollari. Potrete guardare i creatori di contenuti abbracciare il caos di Fall Guys in Stream Stars e le stelle esports più brillanti di domani giocano per la borsa di studio collegiale da 10.000 dollari.

Sugli altri palcoscenici, unitevi ai panel con personalità del settore preferite dai fan, creatori di contenuti e giornalisti. Incontrate i conduttori della Nintendo Voice Chat di IGN, i famosi conduttori di G4TV, il sostenitore della salute mentale e star di TikTok Catieosaurus, i membri chiave del nuovo franchise di Call of Duty Boston Breach, la famosa “nonna di Skyrim” Shirley Curry e molti altri.

Dopo aver cancellato lo show del 2021 per la salute e la sicurezza della comunità, e dopo aver ospitato con successo eventi sicuri a settembre e dicembre, gli organizzatori del PAX East richiederanno la prova obbligatoria di vaccinazione e la copertura del viso per tutti i partecipanti, espositori e ospiti nel BCEC. Ulteriori informazioni sulla salute e la sicurezza sono disponibili sul sito web del PAX East.

Jerry Holkins, co-fondatore di Penny Arcade e PAX ha detto:

“Abbiamo avuto l’opportunità di scuotere la polvere dallo spettacolo al PAX West e al PAX Unplugged. E ora, è proprio come è stato predetto: Il PAX East rinasce nella gloria”.

I badge per quattro giorni del PAX East 2022 sono ora in vendita a 235 dollari, mentre i badge individuali di giovedì, venerdì, sabato e domenica costano 62 dollari ciascuno. Per informazioni sul viaggio, orari degli eventi, FAQ e altro, potete controllare il sito web del PAX East, e seguire il PAX su Twitter, Facebook, Twitch, YouTube e Instagram.