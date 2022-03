The Elder Scrolls Online: disponibile Ascending Tide

Da oggi 14 marzo è disponibile Ascending Tide, nuovo DLC per The Elder Scrolls Online, l’MMORPG di Bethesda: è disponibile su PC e Google Stadia, mentre le versioni PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S si aggiorneranno il 29 marzo. Per l’occasione è stato pubblicato anche un trailer di lancio, che potete vedere in fondo alla notizia.

Questa la descrizione che accompagna il video:

L’avventura annuale Eredità dei bretoni salpa con il DLC dungeon Ascending Tide, disponibile ora su PC/Mac e Stadia e in arrivo su Xbox e PlayStation. Unitevi ad altri avventurieri nei dungeon Coral Aerie e Shipwright’s Regret e intraprendete un viaggio che vi porterà a High Isle e oltre.

The Elder Scrolls Online: Ascending Tide è ora disponibile su PC/Mac e Stadia, e arriverà su Xbox e PlayStation il 29 marzo. Potete accedere al nuovo DLC dungeon tramite l’abbonamento a ESO Plus o acquistandolo con Crown dal Crown Store.

Come scritto nel sito ufficiale, questo aggiornamento porta 2 nuovi dungeon (Coral Aerie e Shipwright’s Regret), 8 nuovi set oggetti, nuovi collezionabili e nuovi achievements, oltre all’aggiornamento 33 del gioco base.

Lasciandovi al trailer di lancio qui sotto, vi ricordiamo che The Elder Ring Online è disponibile su PC, Google Stadia, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S.