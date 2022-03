The Last Spell: arriva l’aggiornamento Over The Myst & Far Away

The Last Spell si aggiorna oggi 14 marzo con Over The Myst & Far Away. Il titolo in questione è uno strategico in accesso anticipato su Steam, sviluppato da Ishtar Games e pubblicato da The Arcade Crew (che di recente hanno fatto uscire Young Souls su PC e console) e Camera Game.

Questo aggiornamento include:

Due mappe iniziali: Tutorial + Gildenberg

Rielaborazione dei Perks (40 -> 75 Perks)

Rielaborazione delle trappole

Nuove scene finali e cerchi magici

Miglioramenti all’interfaccia utente per i Perks

Nuove caratteristiche

Bilanciamento

Due mappa iniziali:

Le due nuove mappe si chiamano Swampfurt e Gildenberg. Swampfurt è una mappa tutorial visibile solo ai nuovi giocatori, e serve per aiutare ad imparare il gioco. Gildenberg è una mappa da 7 Notti subito dopo il tutorial, e posta prima di Lakeburg (mappa da 12 Notti).

L’ordine delle mappe è: Swampfurt -> Gildenberg -> Lakeburg -> Glenwald.

Con questa aggiunta di due mappe gli sviluppatori vogliono rendere il gioco più facile da usare per i nuovi giocatori che si avvicinano a The Last Spell e alle sue terribili Notti, ma stanno allo stesso tempo mantenendo l’aspetto di gioco più difficile.

Rielaborazione dei perk e delle trappole:

Questo importante aggiornamento aggiunge anche le modifiche ai Perks (40 -> 75 Perks) e alle Trappole, che sono state testate per settimane dai giocatori nel ramo Beta. Con la rielaborazione delle Trappole, non si avrà più bisogno di creare una nuova trappola ogni volta che viene utilizzata, basterà una piccola riparazione con i propri materiali per essere pronti a partire.

Potete vedere tutti le novità in arrivo sull’update nella pagina Steam del gioco. Qui sotto potete vedere il trailer del nuovo aggiornamento di The Last Spell.