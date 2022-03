Riot Games annuncia un nuovo investimento in Fortiche Production

Il successo di Arcane, la serie ispirata al moba di Riot Games, è stata una delle sorprese più inaspettate dell’ultimo decennio, considerando che il gioco di League of Legends non gode della stessa popolarità. Eppure, nonostante le basse speranze della community, Fortiche Production, ovvero lo studio dietro la sua realizzazione, ha compiuto un fenomenale lavoro grazie ai consigli di Riot nel creare un mondo che piacesse a tutti gli spettatori. Vedendo come le due parti siano a stretto contatto sin dal 2013, è naturale pensare che abbiano in mente di espandere la loro partnership, e oggi è successo esattamente questo: hanno annunciato un nuovo investimento azionario di Riot in Fortiche. Stando ai termini dell’investimento, finalizzato all’inizio di quest’anno, ora Riot detiene una significativa partecipazione minoritaria in Fortiche. Per aggiungere altro, Brian Wright (Chief Content Officer di Riot) e Brendan Mulligan (Director of Corporate Development di Riot) si sono uniti al consiglio di amministrazione di Fortiche. Insomma, stavolta vogliono fare le cose in grande, e con la g maiuscola. Riguardo all’azione compiuta oggi, hanno dichiarato:

“Le varie collaborazioni con Riot Games, e in particolare Arcane, hanno reso Fortiche Production uno dei nuovi protagonisti della scena internazionale dell’animazione. Riot Games, insieme alla sua fiducia, ci ha dato i mezzi per raggiungere le ambizioni che condivideva con noi e ci ha mostrato che è possibile offrire nuovi contenuti in grado di raggiungere un grande pubblico. Nel 2023 festeggeremo dieci anni di collaborazione e questa associazione è il modo migliore per simboleggiare la fiducia e le ambizioni delle nostre aziende”.

In seguito, hanno aggiunto:

“Fortiche è stata un nostro partner fondamentale per moltissimo tempo, ma questo accordo assicura che continueremo a lavorare a stretto contatto per i prossimi decenni”, ha detto Nicolo Laurent, CEO di Riot. “Richiediamo standard molto alti a chiunque lavori con noi e ci teniamo molto che capiscano profondamente i giocatori e si dedichino a loro senza sosta. Fin dal primo giorno, Fortiche ha incarnato perfettamente il nostro motto “l’esperienza dei giocatori al primo posto”. Lavorando con Fortiche, cerchiamo di superare i limiti di ciò che riteniamo possibile e di alzare le aspettative relative al modo in cui i giochi vengono rappresentati nei media. Per quanto siamo orgogliosi di Arcane, sappiamo che il meglio deve ancora venire”.

Fateci sapere che cosa ne pensate di questa incredibile mossa da parte di Riot.