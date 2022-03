Su Steam sono disponibili i saldi Primaverili tramite il sito Fanatical

Gioite tutti quanti, poiché i saldi di Steam sono disponibili. No, non parliamo dei tradizionali saldi presenti sulla piattaforma, ma bensì grazie all’utilizzo di un sito esterno chiamato Fanatical, il quale offre degli sconti davvero sensazionali per moltissimi titolo di rilievo, specialmente quelli più nuovi. Inoltre, è disponibile una promozione chiamata Spin to Win, la quale vi permetterà di ottenere giochi gratis o coupon da utilizzare in seguito ogni volta che effettuerete un acquisto superiore a 10 euro. Ci sono un sacco di giochi da notare, ma di seguito vi elenchiamo i più “famosi”:

The Ascent — €15 (€ 30 )

— €15 (€ ) Assassin’s Creed Valhalla — €22 (€ 60 )

— €22 (€ ) Biomutant — €30 (€ 60 )

— €30 (€ ) Deathloop Deluxe Edition — €46 (€ 80 )

— €46 (€ ) Doom Eternal: Deluxe Edition — €38 (€ 70 )

— €38 (€ ) Dragon’s Dogma: Dark Arisen — €8 (€ 30 )

— €8 (€ ) DuckTales Remastered — €3 (€ 15 )

— €3 (€ ) Elden Ring — €50 (€ 60 )

— €50 (€ ) God of War — €41 (€ 50 )

— €41 (€ ) Just Cause 3 XXL Edition — €4 (€ 30 )

— €4 (€ ) Mega Man 11 — €13 (€ 30 )

— €13 (€ ) Monster Hunter Rise — €50 (€ 60 )

— €50 (€ ) Monster Hunter World — €25 (€ 30 )

— €25 (€ ) Morrowind: GOTY Edition — €7 (€ 15 )

— €7 (€ ) NBA 2K22 — €19 (€ 60 )

— €19 (€ ) Outriders — €18 (€ 60 )

— €18 (€ ) Persona 5 Strikers: Deluxe Edition — €55 (€ 70 )

— €55 (€ ) PGA Tour 2K21 — €14 (€ 60 )

— €14 (€ ) Resident Evil Village — €26 (€ 60 )

— €26 (€ ) Resident Evil 2 Deluxe Edition — €18 (€ 50 )

— €18 (€ ) Skyrim Anniversary Edition — €14 (€ 20 )

— €14 (€ ) Torchlight — €1 (€ 15 )

— €1 (€ ) Total War: Warhammer 3 — €47 (€ 60 )

— €47 (€ ) Tropico 6 — €20 (€ 40 )

— €20 (€ ) XCOM 2 Collection — €7 (€ 100 )

— €7 (€ ) The Yakuza Remastered Collection — €32 (€ 40 )

Come potete ben vedere, alcuni sconti sono troppo succosi da lasciar scappare. In particolare, Elden Ring è una delle offerte più eccitanti dell’evento, poiché è sceso a soli 50 euro in poche settimane dopo il lancio. L’ultimo gioco FromSoftware è un capolavoro, e infatti è un miracolo vederlo scontato ad un prezzo simile.

Questa è un’offerta che non capiterà nuovamente molto presto, pertanto vi consigliamo di approfittarvene. Vi ricordiamo che siccome si tratta di sconti per la piattaforma di Steam, questi sono prezzi per i titoli su PC, e non su console.