Leggende Pokémon Arceus: vendite senza precedenti in Giappone a febbraio

Leggende Pokémon Arceus è stato in assoluto il gioco che ha venduto di più in Giappone durante tutto il mese di febbraio, e la cosa, in realtà, non dovrebbe stupire nessuno, considerando tutte le recensioni e i pareri positivi sul gioco. Inoltre, se pensate che il gioco avrebbe avuto vita facile questo mese, vi sbagliate di grosso: febbraio è stato un mese ricco di giochi, con molti nuovi titoli importanti che sono usciti e si sono comportati bene sui fronti critici e commerciali. Secondo i dati di vendita occupati da Famitsu per l’intero mese, tuttavia, il gioco più venduto del mese in Giappone è stato, per l’appunto, Leggende Pokémon Arceus, e che numeri! Parliamo di ben 645.000 unità vendute nella regione nel corso delle quattro settimane, rendendo questo il quarto mese consecutivo in cui un gioco Pokémon ha superato le classifiche di vendita mensili del Giappone, con Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente che hanno fatto lo stesso in novembre e dicembre. Di conseguenza, non è davvero una sorpresa pensare che stia continuando a fare grossi numeri, e se poi consideriamo il recente annuncio della nona generazione con Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, possiamo pensare che quest’anno Gamefreak rilascerà contenuti a valanga che avranno di sicuro un grande impatto nell’industria videoludica. Giusto per darvi un’idea del quadro generale, di seguito vi postiamo l’elenco dei 10 giochi più venduto in Giappone durante il mese di febbraio:

01. [NSW] Leggende Pokémon Arceus – 644,892 / 2,069,549.

– 644,892 / 2,069,549. 02. [PS4] Elden Ring – 188,490.

03. [NSW] Touken Ranbu Warriors – 122,890.

04. [PS5] Elden Ring – 90,017.

05. [PS4] Horizon Forbidden West – 59,944.

06. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe – 55,884 / 4,456,087.

07. [NSW] Mario Party Superstars – 52,817 / 886,009.

08. [PS5] Horizon Forbidden West – 48,362.

09. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate – 43,519 / 4,783,316.

10. [PS4] Dying Light 2 Stay Human – 38,602.

Cosa ne pensate dell’ultimo titolo di The Pokémon Company? Il gioco è davvero riuscito a rivoluzionare la formula tradizionale del franchise, e ci aspettiamo di ricevere il meglio dalla nona generazione.