Koch Media acquisisce il merchandise di Development Plus Inc e DPI Logistics LLC

Koch Media GmbH, consociata interamente controllata da Embracer Group AB, annuncia oggi l’acquisizione degli specialisti statunitensi di merchandise personalizzato “Development Plus Inc.” e “DPI Logistics LLC”. Costituita nel 2003, DPI ha maturato una vasta esperienza nel settore dei videogiochi e dell’intrattenimento, con uno stile unico e una grande creatività fisica e digitale, con la progettazione e la produzione di Collector’s Edition per publisher/retailer.

La sua seconda area di competenza risiede nella creazione e gestione completa di store di e-commerce ufficiali per i publishing partner; dal concept design, alla costruzione del webstore, alla produzione del prodotto, al marketing e al servizio clienti. DPI, con sede in Colorado & Oregon, con il suo team di 40 persone, rafforza la presenza di Koch Media negli Stati Uniti e nel campo del merchandise.

Klemens Kundratitz, Co-founder e CEO di Koch Media, ha dichiarato:

Abbiamo lavorato a stretto contatto con DPI per molti anni e siamo rimasti colpiti dalla loro esperienza nella progettazione e produzione di merchandise videoludico e da collezione, nonché dal loro successo con gli store di e-commerce ufficiali dei publisher”. ha dichiarato Klemens Kundratitz, Co-founder e CEO di Koch Media. Portando DPI nel nostro gruppo, crediamo di poterli aiutare a sviluppare la loro attività a nuovi livelli. Questo acquisto aiuta ad aumentare la nostra visibilità e attività in America, rafforzando al contempo la nostra offerta nel campo del merchandise di videogiochi in Europa per il nostro portfolio e, soprattutto, per altre società Embracer e partner di settore

Angela McReynolds, President di DPI, ha aggiunto:

Questa è una giornata emozionante; far parte di Koch Media ci dà l’opportunità di continuare ciò che sappiamo fare meglio, all’interno di un gruppo più ampio e dinamico”, ha dichiarato Angela McReynolds, President di DPI.

D’ora in avanti, DPI opererà come parte di Koch Media Group come DPI Merchandising Inc.