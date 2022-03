Ghostwire Tokyo: abbiamo una stima della durata complessiva di gioco

Ghostwire Tokyo di Tango Gameworks uscirà la prossima settimana e, nonostante alcuni elementi horror, offre più di un’avventura soprannaturale rispetto alle precedenti uscite dello studio. Il direttore del gioco Kenji Kimura e il produttore Masato Kimura hanno parlato con WCCF Tech recentemente offerti e fornito alcuni dettagli interessanti su cosa aspettarsi. Prima di tutto, non è esattamente un gioco open world, ma più un “gioco di azione e avventura con una mappa in stile sandbox”, secondo Kimura.

“Quando stavamo pensando al genere di questo gioco, se questo fosse un gioco open world, era una domanda che volevamo prima affrontare in questa risposta. A seconda della tua visione di ciò che un gioco open world potrebbe cambiare, ma per noi pensiamo che questo sia un gioco di azione e avventura con una mappa in stile sandbox, con un mistero che vuoi risolvere esplorando la città. In quella luce, probabilmente non rientrerebbe nel genere open world, ma questo è il nostro pensiero“.

In questo senso, il gioco è costruito da zero per “renderlo divertente, solo per passeggiare ed esplorare la città”. Di conseguenza, sono state prese misure per garantire che non fosse troppo spaventoso per il giocatore.

“Non volevamo proibire l’esplorazione. Abbiamo voluto incoraggiarlo. E inoltre non volevamo renderlo troppo stressante da esplorare per il giocatore”, afferma Kimura. “Volevamo che il giocatore avesse la possibilità di andare ovunque volesse, che fosse interessante per lui o lei come giocatore. Se vedi qualcosa di interessante, vuoi andarci e noi vogliamo rimuovere gli ostacoli o lo stress che normalmente esisterebbero per andarci davvero”. Ciò include l’esplorazione verticale come il ridimensionamento degli edifici. Quindi ora la vera domanda: quanto durerà l’esperienza? Se ti attieni alle missioni principali, dovrebbero essere “circa 15 ore” secondo lo sviluppatore. Tuttavia, coloro che vogliono completare anche tutti i contenuti secondari impiegherebbero dalle 30 alle 40 ore a seconda del loro livello di abilità. Nel complesso, Ghostwire Tokyo è un’esperienza abbastanza lunga per coloro che si prendono il loro tempo.