GTA Online: risolti i problemi di trasferimento dei personaggi

Grand Theft Auto V è disponibile da oggi su console next-gen PlayStation 5 e Xbox Series S. Di conseguenza, anche GTA Online è finalmente giocabile su queste piattaforme. Fino ad oggi però gli utenti sono incappati in un grave problema, ossia l’impossibilità di trasferire su next-gen il proprio personaggio che precedentemente era stata già trasferito sulla versione old-gen da PC. Come comunicato da Rockstar Games tramite Twitter però, il problema è stato finalmente risolto.

Bisogna fare attenzione a 2 punti fondamentali però: in primis il profilo trasferito su next-gen verrà cancellato su old-gen. Inoltre, non è presente il cross-play tra le piattaforme old e quelle next-gen e dunque, non sarà possibile giocare insieme ai propri compagni in possesso della vecchia versione del gioco.

The issue blocking GTA Online profile migration of PS4 and Xbox One accounts that were previously migrated to PC has been addressed, and that migration is now working as intended.

Please note that GTA Online profiles on PC cannot be migrated to PS5 or Xbox Series X|S.

