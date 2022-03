Forspoken: rivelate nuove informazioni su Avoalet

I dettagli e il gameplay di Forspoken di Luminous Productions sono aumentati da quando è stato ritardato. Il titolo è apparso anche durante il recente State of Play. Tramite Game Informer, sono stati condivisi nuovi dettagli sulla regione di Avoalet e la sua lore.

Rispetto al paesaggio desertico che circonda Cipal, Avoalet vanta più vegetazione, inclusa un’area chiamata The Water Garden. Il produttore creativo Raio Mitsuno lo descrive come molto blu e lussureggiante, con verde, fiori e specchi d’acqua. Tuttavia, la regione sta ancora soffrendo per la rottura con i suoi vari animali mutati in creature violente. Man mano che i giocatori si avventurano nel mondo, scopriranno aree come i Rifugi e la Gilda di Lutetia per creare oggetti e conoscere la storia di Athia. Lo sceneggiatore Todd Stashwick ha dichiarato:

Le condizioni sono dure, il dramma umano ei problemi sono reali come a New York, anche se le circostanze sono aggravate. La posta in gioco ora per Frey non sono solo i suoi problemi. È vita o morte per molte persone.



Avoalet è anche sede della Tanta of Justice, Tanta Prav. A causa della rottura, è stata corrotta, il che si estende alle sue Enforcer. Sebbene queste siano nemici abbastanza facili, c’è anche l’Arbitro Spietato che brandisce un’ascia gigante per gli attacchi in mischia e una serie di scale per la magia. È un mini-boss che metterà alla prova le proprie abilità. Alla fine, Frey si recherà nella città di Gyuzel e in una città castello nelle Profondità della Corruzione dove attendono altre minacce. Lungo la strada, raccoglierà anche del bottino utile come un mantello blu (che apparentemente apparteneva a Tanta Prav prima della sua caduta) che estende la durata dell’effetto di stato positivo.

Forspoken uscirà l’11 ottobre per PS5 e PC.