Babylon’s Fall: sondaggio di Square Enix

Con i punteggi di Metacritic che variano tra i 30 ed i 40 punti, ed il numero massimo di giocatori simultanei nell’ordine delle centinaia, sembra corretto affermare che Babylon’s Fall di Square Enix e Platinum Games non è riuscito a raggiungere il bersaglio.

Data la reputazione dell’editore in tempi come questi, si potrebbe presumere che Square Enix staccherebbe rapidamente la spina, ma invece l’editore sta effettivamente cercando dei feedback dai giocatori nella speranza di provare a migliorare il gioco. Come descritto sul sito web ufficiale del gioco ed anche in un post sul profilo Twitter del gioco, la casa di sviluppo sta ospitando un sondaggio di feedback per comprendere meglio i problemi del titolo e, si spera, iniziare a lavorare per risolverli. A partire da ora, il sondaggio composto da domande a scelta multipla si concentra sulla grafica blanda del gioco e sulla reazione dei giocatori a quell’aspetto dell’esperienza. I giocatori interessati possono compilare il sondaggio con facilità, ma bisogna assicurarsi di farlo prima del 18 marzo.

Un altro gioco di ruolo in arrivo pubblicato da Square Enix, Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, è andato meglio di Babylon’s Fall a livello critico, con un punteggio di 72 Metacritic su PS5 al momento della sua uscita.

