Melty Blood Type Lumina: vendute numerose copie

Il picchiaduro sviluppato da French Bread, Melty Blood Type Lumina ha avuto un buon inizio, con il suo gameplay, le meccaniche uniche e il solido netcode che ha ricevuto molti elogi. Sembra che lo stesso si sia riflesso anche nelle vendite del gioco.

A marzo 2022, il gioco ha superato le vendite totali di 270.000 unità in tutto il mondo tramite Siliconera. Al contrario, durante il weekend di lancio in Giappone, il gioco ha venduto circa 11.600 unità su Nintendo Switch e 18.833 unità su PlayStation 4, per un totale di 30.497 copie al dettaglio, escluse le vendite digitali, per la settimana, ed in seguito ci sono stati degli aggiornamenti e patch per il titolo . Si potrebbe pensare che i numeri non siano molto impressionanti, tuttavia, dato che la serie di giochi di combattimento è stata prevalentemente di nicchia nella community, i numeri di vendita sono sicuramente decenti. In precedenza, il gioco ha ricevuto due personaggi DLC gratuiti su PlayStation 4, Xbox One e PC.

Melty Blood Type Lumina farà anche il suo debutto in EVO quest’anno, essendo stato incluso nella scaletta di giochi del torneo, e l’evento si terrà dal 5 al 7 agosto 2022 a Las Vegas.