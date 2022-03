Stranger of Paradise Final Fantasy Origin riceverà il supporto DLSS dopo il lancio

In vista dell’imminente lancio di Stranger of Paradise, Final Fantasy Origin, Square Enix ha svelato nuovi dettagli sull’imminente gioco di ruolo d’azione Soulslike, dall’aspetto del suo contenuto di fine gioco al fatto che non supporterà il cross-play e altro ancora. Ora abbiamo anche alcuni dettagli aggiuntivi sulla versione PC del gioco.

Parlando con Wccftech, Square Enix ha confermato che Stranger of Paradise Final Fantasy Origin aggiungerà il supporto per Nvidia DLSS in un aggiornamento post-lancio, anche se non si sa quando dopo il lancio possiamo aspettarcelo. Nel frattempo, la risoluzione ultra wide sarà supportata al lancio e, sebbene non ci siano opzioni per frame rate illimitati, i giocatori possono giocarci a 120 FPS. Infine, Square Enix afferma anche che i giocatori possono modificare varie impostazioni grafiche, incluso il ridimensionamento della risoluzione del rendering 3D, i dettagli delle texture, la qualità delle ombre e altro ancora. Nel frattempo, i giocatori Xbox, PS5 e PS4 possono scaricare una demo gratuita , che consentirà di trasferire i dati di salvataggio nel gioco completo. Di seguito una panoramica del titolo:

In questo gioco di ruolo d’azione hard-core, Jack deve affrontare numerose sfide per riportare la luce dei cristalli a Cornelia, un regno conquistato dall’oscurità. Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin offre un gioco d’azione in cui i giocatori utilizzeranno un’ampia varietà di abilità a loro disposizione per sopravvivere a battaglie furiose e disperdere i nemici davanti a loro. I giocatori possono anche divertirsi con elementi RPG, raccogliendo numerosi lavori e armi diversi per personalizzare e sviluppare i propri personaggi. Il gioco può essere goduto a diversi livelli di difficoltà per adattarsi al proprio stile di gioco. Il ripristino della luce dei cristalli introdurrà la pace o una nuova forma di oscurità? O forse qualcos’altro?

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin uscirà per PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Epic Game Store il 18 marzo 2022.