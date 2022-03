Warframe: nuovi dettagli dell’espansione

I fan di Warframe stavano aspettando da molto tempo delle maggiori informazioni sull’imminente espansione Angels of the Zariman.

Con l’espansione che si avvicina, il quale trailer annuncia il suo arrivo previsto il prossimo mese, lo sviluppatore Digital Extremes ha condiviso una prima occhiata al nuovo Tenno in un DevStream giocabile in arrivo che l’espansione aggiungerà al suo nuovo contenuto. Chiamata Gyre, sarà gratuita per tutti quando verrà lanciata l’espansione e, a quanto pare per quanto ne riguarda il design e lo stile, è un lavoro piuttosto bello da vedere. Gyre utilizza l’elemento dell’elettricità, che usa per scatenare attacchi contro l’avversario. Gli sviluppatori la descrivono come divertente da usare, oltre ad essere un po’ caotica. Inoltre, la nuova espansione introdurrà anche un nuovo hub sociale per i livelli procedurali, una novità per il gioco, alcune nuove missioni e missioni principali, nonché nuovi NPC con cui i giocatori possono interagire, insieme a un nuovo appartamento per i giocatori che possono armeggiare e personalizzare.

L’imminente espansione uscirà ad aprile su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch.