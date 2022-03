Ghostwire Tokyo: rivelate nuove informazioni sulle modalità grafiche

Diverse pubblicazioni hanno lavorato con Ghostwire: i primi due capitoli di Tokyo. Il titolo è stato presentato anche al recente State of Play. Oltre a saperne di più sulla meccanica e sul gameplay, sono stati forniti nuovi dettagli sulle diverse modalità grafiche. Secondo MP1st, ci sono sei modalità in totale: qualità, prestazioni, alta qualità frame-rate, prestazioni frame-rate elevate, qualità frame-rate elevata con V-Sync abilitato e prestazioni frame-rate elevate con V-Sync abilitato.

Il primo è la modalità qualità che funziona con una risoluzione 4K e 30 FPS con riflessi ray traced e altri miglioramenti visivi abilitati. La modalità Performance funziona a 60 FPS limitati con una risoluzione e una riflessione spaziale inferiori al posto del ray-tracing. La modalità di qualità con frame rate elevato è essenzialmente una versione senza limiti della modalità di qualità e funziona in genere tra 40 e 50 FPS. Il sito sconsiglia questo e High Frame-Rate Performance (che può superare i 60 FPS) a causa del tearing dello schermo. Tango Gameworks ha riconosciuto questi problemi, quindi forse verranno risolti con la patch del primo giorno. L’uso delle opzioni V-Sync per entrambe le modalità elimina lo strappo dello schermo anche se ci saranno ancora alcuni cali di frame. La modalità High Frame-Rate Quality con V-Sync è stata consigliata perché somiglia alla modalità ray tracing a 45 FPS di Resident Evil Village e alle modalità Performance Ray Tracing di Marvel’s Spider-Man e Ratchet and Clank. Di seguito una panoramica del titolo tramite Steam:

Esplorate la visione unica di una Tokyo stravolta da presenze soprannaturali. Scoprite i luoghi più caratteristici, come l’incrocio di Shibuya e la Tokyo Tower, ricostruiti nei minimi dettagli sfruttando al meglio la tecnologia di nuova generazione.

Ghostwire Tokyo sarà disponibile dal 25 marzo su PlayStation 5 e PC tramite Steam. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.