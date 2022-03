Core Keeper: survival horror di successo

Seguendo le orme dei titoli di successo dell’ultimo periodo di Steam, come l’acclamato Valheim ed il tanto apprezzato Terraria, l’ultimo gioco horror di sopravvivenza cooperativo dello sviluppatore Pugstorm, Core Keeper, è in cima alle classifiche di vendita della piattaforma di vendite di videogiochi digitali negli ultimi tempi.

Caratterizzato da uno stile artistico da cartone animato, il titolo coop è un fumante vaso di idee prese da molti contemporanei del genere, che funzionano tutte davvero bene in concatenazione tra loro. Già dal rilascio del trailer che ha attirato l’interesse di tantissimi giocatori, il titolo ha venduto oltre 250.000 copie in una sola settimana dalla sua uscita in accesso anticipato, come annunciato in un aggiornamento ufficiale della community.

Core Keeper ha venduto oltre 100.000 copie in soli due giorni dalla sua uscita, il che è sicuramente un traguardo impressionante.

I fan interessati e gli utenti che vorrebbero scoprire il nuovo titolo, possono dare un’occhiata al gioco scontato del 10%, per il momento, cliccando qui. La suddetta casa di sviluppo prevede di completare Core Keeper entro la fine del 2022 e, fino ad allora, i fan possono sperare di vedere aggiornamenti sostanziali che aggiungono nuovi biomi, nemici e boss su base coerente ad una cadenza regolare.