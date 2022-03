Coromon: nuove informazioni sulle meccaniche di gioco

Freedom Games e TRAGsoft hanno recentemente annunciato che il loro gioco di addomesticamento dei mostri Coromon sarebbe arrivato su Nintendo Switch il 31 marzo. Come nella serie Pokémon, vivrete un’avventura nei panni di un giovane allenatore.

Potrete pescare con l’amo, combatterai contro gli allenatori e metterai fine a un’organizzazione malvagia. Ci sarà anche il PVP online e un’opzione Nuzlocke integrata. Prima dell’uscita del gioco, è stato caricato un nuovo trailer di battaglia, che descrive in dettaglio alcuni dei punti salienti del combattimento strategico a turni offerto. Di seguito una panoramica:

Intraprendete un’avventura insieme a una squadra di oltre 120 Coromon diversi. Combatti in una classica campagna e impedisci a un’organizzazione oscura di devastare il mondo. I diversi tipi di attacco saranno fondamentali nelle intense battaglie tra allenatori. Sarà possibile combinare più abilità tra di loro per raggiungere la vittoria insieme ai tuoi compagni di squadra, usando attacchi combo e potenziamenti. Esempi di abilità includono potenziamenti temporanei delle statistiche, debuff nemici, cambiamenti climatici e altri effetti.

Saranno presenti dei Boss che vi metteranno alla prova per verificare le abilità del vostro team. Per batterli dovrete pensare velocemente ad una buona strategia, poiché i Titani cambiano fasi utilizzando diversi attacchi sul campo, chiamando rinforzi e facendo uso, contro il vostro team, di tutte le loro capacità. Potrete utilizzare l’esperienza maturata durante la campagna principale per affrontare altri giocatori in un PvP online. Annientate altri allenatori in partite classificate casuali o competitive. Cercate le nuove strategie proposte dalla community e trovate il vostro e unico stile di battaglia personale per battere gli avversari.

Coromon sarà disponibile dal 31 marzo su Nintendo Switch e PC tramite Steam. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.