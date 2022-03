Grand Theft Auto V: risolto il problema di trasferimento dei dati tra console

Grand Theft Auto 5 di Rockstar Games verrà rilasciato per Xbox Series X/S e PS5, apportando alcuni miglioramenti grafici insieme a nuovi contenuti a Grand Theft Auto Online. I giocatori di precedente generazione possono trasferire i propri dati alla generazione attuale. Ciò significa che il tuo profilo non è più accessibile su PS4 e Xbox One.

Tuttavia, è sorto un problema in cui i giocatori di GTA Online che hanno trasferito i dati dalle console di precedente generazione al PC sono rimasti bloccati. Lo sviluppatore ha chiarito che coloro che con i profili GTA Online su PC non si potevano trasferire su PS5 o Xbox Series X/S e in un recente tweet, lo sviluppatore ha dichiarato:

Il problema che bloccava la migrazione del profilo GTA Online degli account PS4 e Xbox One che erano stati precedentemente trasferiti su PC è stato risolto e che il trasferimento ora funziona come previsto.



Di seguito una panoramica del titolo tramite la pagina ufficiale PlayStation:

Un giovane truffatore, un rapinatore di banche in pensione e uno psicopatico si ritrovano nel mirino degli elementi più discutibili del mondo della malavita, del governo e dell’industria dello spettacolo: per sopravvivere dovranno mettere in atto una serie di audaci colpi, in una città spietata dove non possono fidarsi di nessuno, men che meno l’uno dell’altro.

GTA V comprende anche Grand Theft Auto Online, l’universo online dinamico e sempre in evoluzione per gruppi fino a 30 giocatori, inclusi tutti gli aggiornamenti e i nuovi contenuti pubblicati dall’uscita di GTA Online. Create il vostro impero criminale, monopolizza il mercato del contrabbando o fonda un motorcycle club. Partecipate ad adrenaliniche gare stunt, gareggiate in modalità Competizione uniche o create i vostri contenuti da giocare e condividere con la community. Cimentatevi in una nuova ed epica avventura online: Il colpo dell’apocalisse.

Grand Theft Auto V è disponibile per PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5 e PC.