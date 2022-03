MotoGP 22: pubblicato il primo gameplay next gen

Il primo gameplay next-gen di MotoGP 22 è finalmente arrivato, mostrando tutti i miglioramenti dell’edizione 2022 insieme alla modalità split- screen locale (2 giocatori), per gareggiare e competere contro i tuoi amici comodamente sul divano.

Scopri come sta migliorando l’esperienza MotoGP, grazie a tutte le feature avanzate fornite dalla nuova generazione di console. La simulazione non è mai stata così realistica.

Nuove animazioni dei volti, personaggi 3D e box migliorati; Ride Height Device per la gestione manuale e il meccanismo di bloccaggio RHD e il controllo della compressione delle sospensioni della moto; superfici della pista migliorate per una guidabilità superiore; sistema di sospensione migliorato per una migliore sensazione durante il passaggio sui cordoli; un comportamento del pneumatico più realistico

dato dalla sua deformazione, per rendere l’esperienza ancora più vicina alla realtà. Di seguito una panoramica tramite il sito ufficiale:

Oltre 120 piloti: tutti gli eroi della stagione 2022 e più di 70 piloti storici per rendere la tua gara più ricca che mai.

Tutte le classi e i roster: gareggia in differenti categorie per portare avanti la tua carriera, dalla Moto3 alla Moto2 fino al campionato MotoGP.

Imparate le basi e perfezionate lo stile: il percorso verso la gloria parte da qui. Diventate un grande pilota con un Tutorial rinnovato, e seguite le sessioni dedicate che vi seguiranno fin dai primi passi. E se volete migliorare il vostro stile di guida, provate la nuova MotoGP Academy, dove potrete imparare tutti i trucchi per essere più veloce in pista.

Carriera manageriale

Possibilità di personalizzare la corsa

Sfide online e supporto cross-play

split screen

MotoGP 22 sarà disponibile dal 21 Aprile 2022 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e Steam.