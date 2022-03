Monster Hunter Rise Sunbreak: svelati dettagli sul prodotto

Capcom ha detto un sacco di cose interessanti riguardanti Monster Hunter Rise Sunbreak, e oggi con la livestream da 20 minuti abbiamo più informazioni su quello che hanno annunciato. Prima di spiegarvi tutto, dobbiamo precisare una cosa: dopo il 25 marzo 2022, non verranno più aggiunte missioni evento per Monster Hunter Rise, quindi sappiate che fino al 30 giugno, ovvero la data di uscita dell’espansione, il gioco non riceverà più content di alcun tipo. Innanzitutto dobbiamo parlare del nuovo avamposto di Elgado: questa base di ricerca ricorderà a molti Astera, la location del gioco base di Monster Hunter World, e assieme al suo ricco paesaggio abbiamo nuovi e importanti personaggi:

Cavaliere dell’Ordine Fiorayne.

Ammiraglio Galleus.

Bahari lo scienziato.

Chichae La damigella delle missioni.

La fabbra Minayle.

Oboro il mercante.

Questi sei individui saranno una preziosa risorsa per permettervi di avanzare durante la vostra avventura nel nuovo regno. Per quanto riguarda la storia, sappiamo soltanto che Kamura è definitivamente al sicuro, e pertanto la base di ricerca di Elgado ha richiesto il nostro aiuto per capire cosa succede nella loro terra. Parlando poi delle informazioni più legate al prodotto, per aiutare i nuovi giocatori a prepararsi all’arrivo di Monster Hunter Rise Sunbreak, sono stati aggiunti nuovi set Armatura e Armi a Monster Hunter Rise. La potente serie Armi Difensore vanta un’elevata potenza d’attacco per aiutare i giocatori ad avanzare nelle prime cacce e può essere abbinata all’armatura “Cintura nera” e al Talismano del veterano per una maggiore capacità di sopravvivenza e abilità utili. Man mano che i giocatori si avvicinano all’alto grado, il Set di armatura “Gilda” accelera il processo di raccolta di oggetti utili che possono essere accumulati per cacce future. I giocatori di Monster Hunter Rise che non acquistano l’espansione Sunbreak, al lancio riceveranno comunque un aggiornamento che richiederà 13 GB su Nintendo Switch. Si tratta di una corposa patch, quindi fate attenzione ad avere lo spazio necessario per contenere tutti questi dati. Non mancano ovviamente i bonus per il preordine del gioco, i quali danno i set Armatura “Cane Fedele” e “Gatto Tigrato” per i compagni Canyne e Felyne. Al lancio, i

giocatori su Nintendo Switch potranno anche acquistare tre nuovi amiibo ispirati al Drago Anziano Malzeno che sbloccano speciali Stile Armatura per il loro cacciatore e per i partner Canyne e Felyne. La caccia continuerà il 30 giugno: siete pronti?