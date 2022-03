Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente mostrano un evento in arrivo

Entrambi gli oggetti in regalo sono quasi identici agli eventi trovati nei giochi Pokemon Diamante e Perla originali. La Scheda Soci è stata regalata attraverso una distribuzione di eventi speciali per i giochi Pokemon Diamante e Perla originali, mentre il Flauto Azzurro è stato codificato nel gioco ma non è mai stato implementato. In particolare, entrambi i Pokemon sono disponibili anche in Leggende Pokémon Arceus. Arceus è disponibile gratuitamente come incontro di fine gioco, mentre Darkrai richiede ai giocatori di avere un file di salvataggio di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente sulla Nintendo Switch.

Affronta Arceus e Darkrai nella tua avventura nella regione di Sinnoh! Scopri come incontrare questi Pokémon misteriosi in #PokemonDiamanteLucente e #PokemonPerlaSplendente. 💎✨ ➡️ https://t.co/f0vqpN82Qa pic.twitter.com/OL3yFuVEFk — Pokémon Italia (@PokemonIT) March 15, 2022