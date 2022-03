Monster Hunter Rise Sunbreak: disponibile un nuovo trailer

Durante la livestreaming di oggi, Capcom ha annunciato novità entusiasmanti su Monster Hunter Rise Sunbreak, l’espansione di Monster Hunter Rise, e hanno detto davvero un sacco di cose, oltre a rilasciare informazioni sulla mappa di gioco nuova e i mostri inediti del rango maestro. Andiamo in ordine:

La nuova mappa ha un nome: La Cittadella . Questa fortezza una volta definita inespugnabile ora giace in rovina, e l’enorme castello al centro della mappa è costeggiato da diversi biomi come foreste e ghiacciai. La Cittadella presenterà nuova fauna endemica da cui potrete trarre vantaggio durante la vostra caccia, facilitandovi l’impresa.

. Questa fortezza una volta definita inespugnabile ora giace in rovina, e l’enorme castello al centro della mappa è costeggiato da diversi biomi come foreste e ghiacciai. La Cittadella presenterà nuova fauna endemica da cui potrete trarre vantaggio durante la vostra caccia, facilitandovi l’impresa. Assieme ad una spiegazione accurata sul Malzeno e il Lunagaron , già annunciati in precedenza Garangolm . Questa Belva Zannuta simile ad un gorilla è immenso, e quando si infuria è capace di potenziare le zampe anteriori, infondendo nella destra l’elemento fuoco e nella sinistra l’elemento acqua. Sarà curioso vedere la caccia dal vivo.

e il , già annunciati in . Questa Belva Zannuta simile ad un gorilla è immenso, e quando si infuria è capace di potenziare le zampe anteriori, infondendo nella destra l’elemento fuoco e nella sinistra l’elemento acqua. Sarà curioso vedere la caccia dal vivo. Inoltre, le sottospecie fanno la loro ricomparsa, e si inizia con il Bishaten Sanguigno . Il mostro prende il suo nome dal caratteristico pelo ramato, e attacca scagliando grosse pigne infuocate.

. Il mostro prende il suo nome dal caratteristico pelo ramato, e attacca scagliando grosse pigne infuocate. La diretta si è conclusa puntualizzando che, a quanto pare, il Malzeno, il Lunagaron e il Garangolm sono i tre signori della zona, e sarà la missione dei cacciatori quella di sconfiggerli. Ci possiamo aspettare che siano allora degli avversari davvero tosti.

Ma non è tutto, perché Capcom ha riservato una sorpresa speciale alla fine: direttamente da Monster Hunter Generations per il Nintendo 3ds, il Wyvern Volante elettrico Astalos fa il suo spettacolare ritorno! Simile allo Zinogre, l’Astalos è in grado di caricare varie parti del proprio corpo di elettricità per attaccare con più foga e ferocia i cacciatori. Ora, se Capcom volesse ascoltarci, mancherebbe un certo mammut per rendere felici del tutto i fan su Monster Hunter Rise Sunbreak…