Xbox Game Pass: ecco i giochi di metà marzo

Microsoft ha annunciato i titoli che si andranno ad aggiungere al servizio Xbox Game Pass durante questa seconda metà di marzo: tra di loro ci saranno anche Weird West, Crusader Kings III su Xbox Series X/S, F1 2021 su console e il già annunciato Shredders.

Questa la lista completa, con giorno in cui sarà disponibile:

Shredders (Cloud, PC e Xbox Series X|S) [email protected] – 17 marzo

Disponibile dal day one con il Game Pass: Entra nell’evento di snowboard dell’anno nella speranza di ottenere una wildcard per un invito esclusivo. Per dimostrare di essere all’altezza della sfida, padroneggia l’arte del park riding, fai i rail e i kicker e guadagnati un posto nel mondo dello snowboard. Partecipa anche su Xbox One e altri dispositivi che già possiedi con il cloud gaming tramite Xbox Game Pass Ultimate.

The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos (Cloud, Console e PC) [email protected] – 17 marzo

Vivi un’avventura piena di umorismo, sorprese e incontri mentre entri nello stravagante universo fantasy eroico di The Dungeon of Naheulbeuk. Guida una squadra di eroi improbabili e maldestri in questo epico e impegnativo RPG tattico.

Tainted Grail: Conquest (Console) [email protected] – 22 marzo

Disponibile ora con PC Game Pass e in arrivo su console! Esplora le mappe in continua evoluzione, combatti con nemici mortali e scopri cosa è successo all’isola maledetta di Avalon in questo unico, infinitamente rigiocabile, ibrido basato sulla storia tra un roguelike di deck-building e un gioco RPG. Crea le tue combo con centinaia di carte e impara a sopravvivere in un mondo oscuro e spietato, avvolto da una forza misteriosa e mortale nota come wyrdness.

Zero Escape: The Nonary Games (Cloud, Console e PC) – 22 marzo

Un gruppo di sconosciuti viene rapito e costretto a partecipare a un diabolico gioco di morte. Di chi ci si può fidare? La tensione aumenta man mano che la situazione diventa sempre più terribile. Riuscirete a trovare una via d’uscita da The Nonary Games? O pagherai il prezzo finale?

Norco (PC) [email protected] – 24 marzo

Disponibile dal day one con PC Game Pass: Gioca l’avventura narrativa point-and-click in stile gotico del sud ed esplora i sobborghi che affondano e le verdeggianti paludi industriali di una distorta Louisiana del sud. Tuo fratello Blake è scomparso all’indomani della morte di tua madre. Nella speranza di trovarlo, devi seguire un androide della sicurezza in fuga attraverso le raffinerie, i centri commerciali e i canali di scolo della periferia di New Orleans.

F1 2021 (Console) EA Play – 24 marzo

Si spengono le luci e si parte! I membri di EA Play e Game Pass Ultimate possono vivere un’avvincente storia di F1, scendere in pista con la propria squadra e vivere la massima fantasia di ogni fan della Formula 1: F1 2021 si unisce alla collezione di giochi di corse disponibili per giocare su EA Play.

Crusader Kings III (Xbox Series X|S) [email protected] – 29 marzo

Disponibile ora con PC Game Pass e in arrivo su Xbox Series X|S! Vivi la vita di un sovrano medievale nel pluripremiato gioco di ruolo strategico di Paradox Development Studio, Crusader Kings III! Assumi la guida di una famiglia nobile medievale, aumentando il suo potere e la sua reputazione attraverso le generazioni. Quando un sovrano muore, viene sostituito da un erede che può avere abilità o interessi molto diversi, costringendoti a modificare i tuoi piani a lungo termine.

Weird West (Cloud, Console e PC) [email protected] – 31 marzo

Disponibile dal day one con il Game Pass: Weird West è una rivisitazione dark fantasy del selvaggio West dove uomini di legge e pistoleri condividono la frontiera con creature fantastiche, ognuna delle quali gioca con le proprie regole e i propri motivi particolari.

Questi invece i giochi che abbandoneranno l’Xbox Game Pass il 31 marzo:

Madden NFL 20 (Cloud, Console, and PC) EA Play

Narita Boy (Cloud, Console, and PC)

Shadow Warrior 2 (Cloud, Console, and PC)

Invece dall’11 aprile lascerà: