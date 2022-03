Stranger of Paradise Final Fantasy Origin: nuovi dettagli per il multiplayer e le location

Mancano pochi giorni al debutto di Stranger of Paradise Final Fantasy Origin. Dal 18 marzo infatti il nuovo capitolo della saga Square Enix, sviluppato da Team Ninja, arriverà su PC (Epic Games Store) PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S. Noi vi abbiamo portato la nostra recensione, mentre gli sviluppatori hanno condiviso ulteriori dettagli sulla modalità multiplayer e su alcune location.

Qui sotto potete vedere un paio di tweet con diversi screenshot del multiplayer di Stranger of Paradise Final Fantasy Origin.

Not only can you take on main story missions with friends, but side-missions and end-game content can also be tackled with your fellow warriors.

Struggling with a dungeon? Create a multiplayer room whilst inside and defeat the minions of darkness with your online allies! pic.twitter.com/THGOALfNxP

