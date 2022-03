Hogwarts Legacy: un teaser è uscito in anticipo

In vista dello speciale PlayStation State of Play di Hogwarts Legacy che si terrà questa settimana, WB Games ha rilasciato un nuovissimo teaser per i fan di Harry Potter da guardare in rewind fino a giovedì. Il teaser è molto breve, ma presenta nuovi filmati del gioco e quello che presumibilmente è il nostro primo sguardo al contenuto che sarà mostrato durante il suddetto State of Play. Sfortunatamente, non solo il teaser è breve, ma è accompagnato da zero dettagli salienti. Il teaser dura solo pochi secondi, ma sembra mostrare che le camere da letto di Grifondoro rimarranno in cui i giocatori rimarranno se sceglieranno Grifondoro durante la cerimonia del cappello di smistamento. Il teaser dimostra anche un ottimo lavoro di animazione, che i fan sperano sia indicativo del gioco completo. Ciò che i fan sperano non sia indicativo dell’intero gioco è il difetto visivo del cofano. Se un breve teaser trailer con una striscia di filmati che viene utilizzato per materiale promozionale ha un problema tecnico, potrebbe essere un segno rivelatore per lo stato del gioco. Detto ciò, di seguito vi mostriamo tutta la storia riguardante il gioco:

“Hogwarts Legacy è un coinvolgente gioco di ruolo d’azione open-world ambientato nel mondo introdotto per la prima volta nei libri di Harry Potter”, si legge in un blurb ufficiale sul gioco direttamente da WB Games. “Ora puoi prendere il controllo dell’azione ed essere al centro della tua avventura nel mondo magico. Intraprendi un viaggio attraverso luoghi nuovi e familiari mentre esplori e scopri bestie fantastiche, personalizza il tuo personaggio e crea pozioni, padroneggia il lancio di incantesimi , potenzia i talenti e diventa il mago che vuoi essere. Vivi l’esperienza di Hogwarts nel 1800. Il tuo personaggio è uno studente che detiene la chiave di un antico segreto che minaccia di fare a pezzi il mondo dei maghi. Hai ricevuto un’accettazione tardiva a Hogwarts Scuola di Magia e Stregoneria e scoprirai presto di non essere uno studente qualunque: possiedi un’insolita capacità di percepire e padroneggiare la Magia Antica. Solo tu puoi decidere se proteggere questo segreto per il bene di tutti, o cedere alla tentazione di altri magia sinistra Scopri la sensazione di vivere a Hogwarts mentre fai alleati, combatti i maghi oscuri e infine decidi il destino del mondo dei maghi. La tua eredità è ciò che ne fai.” Two more days! We can’t wait to finally show you the magic we’ve been creating in @HogwartsLegacy.

