Classifica italiana: Gran Turismo 7 si prende il primo posto

IIDEA ha comunicato la classifica italiana con i dati relativi alle vendite dei videogiochi nella nona settimana del 2022, dal 28 febbraio al 6 marzo. Dopo il dominio di Elden Ring la scorsa settimana, è ora Gran Turismo 7 a fare la voce grossa, con il suo debutto che gli vale primo e secondo posto (rispettivamente per PlayStation 5 e PlayStation 4). Il titolo From Software rimane comunque nei piani alti della classifica, con ben 4 posizioni occupate (terzo – PS4, quarto – PS5, sesto PC e nono posto – Xbox Series). Infatti, Elden Ring è primo anche nella classifica PC. Buon debutto anche per Triangle Strategy, settimo su Switch, Qui sotto potete vedere i titoli top della classifica italiana.

TOTALE

1 GRAN TURISMO 7 – PS5

2 GRAN TURISMO 7 – PS4

3 ELDEN RING – PS4

4 ELDEN RING – PS5

5 POKEMON LEGENDS: ARCEUS* – SWITCH

6 ELDEN RING – PC

7 TRIANGLE STRATEGY – SWITCH

8 FIFA 22 – PS4

9 ELDEN RING – XBOX SERIES

10 HORIZON FORBIDDEN WEST – PS4

CONSOLE

1 GRAN TURISMO 7 – PS5

2 GRAN TURISMO 7 – PS4

3 ELDEN RING – PS4

4 ELDEN RING – PS5

5 POKEMON LEGENDS: ARCEUS* – SWITCH

6 TRIANGLE STRATEGY – SWITCH

7 FIFA 22 – PS4

8 ELDEN RING – XBOX SERIES

9 HORIZON FORBIDDEN WEST – PS4

10 GRAND THEFT AUTO V – PS4

PC

1 ELDEN RING

2 GRAND THEFT AUTO V

3 SCARLET NEXUS

4 BATMAN ARKHAM COLLECTION

5 MORTAL KOMBAT 11

6 BATMAN: ARKHAM KNIGHT

7 FOOTBALL MANAGER 2022

8 GRAND THEFT AUTO IV: THE COMPLETE EDITION

9 RED DEAD REDEMPTION 2

10 FIFA 22

* Per questi titoli è considerato solo il dato Retail