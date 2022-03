Rainbow Six Siege: disponibile Demon Veil, weekend gratuito dal 17 marzo

Ubisoft ha annunciato che la prima stagione dell’Anno 7 di Rainbow Six Siege, Demon Veil, è disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X | S, PC Windows compresi Xbox Game Pass, Ubisoft+, Amazon Luna e Stadia. Questa nuova stagione introduce un nuovo Operatore giapponese, Azami, una modalità di gioco Deathmatch a squadre e più avanti una nuova mappa, oltre ad altri aggiornamenti del gameplay. I giocatori potranno provare gratuitamente il Deathmatch a squadre di Rainbow Six Siege su PC e PlayStation dal 17 al 24 marzo.

In Demon Veil scoprirete il nuovo Difensore, Azami, equipaggiato con la rivoluzionaria Kiba Barrier: le sue taniche eiettabili distribuiscono un materiale espandibile che si solidifica diventando una superficie a prova di proiettile che permette di riparare velocemente i buchi nei muri e nei pavimenti, garantendo un approccio difensivo più mobile e versatile. Praterie di Smeraldo sarà anche la prima nuova mappa aggiunta a Rainbow Six Siege in tre anni. Ambientata in Irlanda, potrete esplorarla presto dopo il lancio.

La nuova modalità Deathmatch a squadre di Demon Veil è stata creata per dare ai giocatori l’ambiente perfetto per riscaldarsi prima di incontri competitivi e per offrire un’esperienza più casual-gamer all’interno di Rainbow Six Siege. Deathmatch a squadre è un’aggiunta permanente a Rainbow Six Siege e sarà l’occasione per i nuovi giocatori di provare gli Operatori.

Ulteriori aggiornamenti in arrivo con Demon Veil comprendono:

· Match Replay per i giocatori console

· Numeri telefonici richiesti per giocare in classifica

· Bilanciamenti aggiornati per Goyo e Valkyrie

· Skin Elite esclusiva per Nomad

· Attacker Repick

· Nuovo Programma Incentivi R6Fix

Fino al 28 marzo potrete acquistare il Pass Anno, per un periodo di tempo limitato, al costo di €30 o il Pass Anno Premium per €60. Il Pass Anno sblocca i quattro Battle Pass stagionali – che comprendono 14 giorni di accesso anticipato ai nuovi Operatori quando vengono presentati – mentre il Pass Anno Premium sblocca i quattro Battle Pass, l’accesso anticipato ai nuovi Operatori, skin Esotiche esclusive per le armi, Crediti R6 e molto altro. Chi acquista il Pass Annuale Premium sblocca anche 20 livelli extra su 100, ricevendo più velocemente le ricompense.

Qui sotto potete vedere il trailer del Demon Veil Battle Pass.