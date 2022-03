AI The Somnium Files nirvanA Initiative: tanti nuovi dettagli sul sistema di gioco

Spike Chunsoft ha pubblicato diversi nuovi dettagli sul sistema di gioco di AI The Somnium Files nirvanA Initiative, secondo capitolo della serie thriller/fantascientifica che sarà disponibile dal 24 giugno su PC (Steam e Windows 10), PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch. Come succedeva nel primo episodio, il gioco si dividerà nella parte nel mondo reale e in quella nel “Somnium”: ora però saranno due personaggi ad avere la possibilità di interagire con le AI-Ball, ovvero Mizuki e Ryuki.

Tra le novità proprio delle AI-BAll ci sono la “Realtà Virtuale” in cui speciali funzioni visive sono applicate a un intero spazio, mentre la “Ricostruzione della verità” riproduce un incidente come se fosse una scena di una fiction televisiva. La nuova funzione “Wink Psync” permetterà ai giocatori di leggere facilmente i pensieri degli altri. Nel Somnium ci saranno anche parti subacque e aeree.

Qui sotto potete leggere tutti i dettagli, con anche diversi nuovi screenshot.

Muoversi tra sogni e realtà per arrivare alla verità

In AI: THE SOMNIUM FILES – nirvanA Initiative, i due protagonisti principali Mizuki e Ryuki sono membri dell’ABIS, una squadra speciale di investigazione all’interno del Dipartimento di Polizia Metropolitana. Insieme ai loro partner AI-Ball Aiba e Tama hanno il compito di risolvere i bizzarri omicidi seriali Half Body. Il gioco consiste di due parti. La parte “Investigazione” si svolge nel mondo reale. Qui i giocatori esamineranno le scene del crimine e ascolteranno le testimonianze. Nella parte “Somnium”, i giocatori entrano nel mondo dei sogni dei sospetti e dei testimoni chiave. Spostandosi avanti e indietro tra le due parti, i giocatori possono ottenere gli indizi che possono aiutarli a risolvere il caso.

(gli screenshot provengono da una build in sviluppo e non sono definitivi)

Parte Investigativa: Le nuove capacità di AI-Ball

Durante la parte investigativa, la storia si sviluppa mentre i giocatori navigano nel mondo reale, esaminano le scene del crimine e parlano con sospetti e testimoni. I protagonisti principali Mizuki e Ryuki hanno ciascuno una protesi nella loro cavità oculare sinistra. Questa protesi o “AI-Ball” è dotata di un’intelligenza artificiale avanzata, così come di funzioni visive come i raggi X e le immagini termiche che possono aiutarli a scoprire indizi.

Per il sequel, le caratteristiche di AI-Ball saranno ampliate. Le nuove capacità includono la “Realtà Virtuale” in cui speciali funzioni visive sono applicate a un intero spazio, mentre la “Ricostruzione della verità” riproduce un incidente come se fosse una scena di una fiction televisiva. La nuova funzione “Wink Psync” permetterà ai giocatori di leggere facilmente i pensieri degli altri. Riconoscere le bugie e le preoccupazioni aiuterà a portare avanti l’indagine.

Parte Somnium: Chi non ha mai sognato di volare?

Durante un Somnium, i giocatori possono scoprire nuovi indizi. Gli agenti o “Psyncers” usano la macchina Psync per entrare nei sogni dei sospetti e dei testimoni chiave. Nel mondo dei sogni, l’AI-Ball Aiba di Mizuki o l’AI-Ball Tama di Ryuki appaiono come donne e assistono gli agenti conducendo indagini per loro conto. Lo Psyncer può rimanere nel sogno del soggetto solo per sei minuti. La struttura del mondo dei sogni è basata sulla personalità e sui ricordi del soggetto, e ogni mondo ha le sue regole. Lo scopo di un Somnium è quello di entrare nella coscienza profonda di un soggetto, e sbloccare i “Mental Locks” che ostacolano l’indagine, il tutto entro il limite di tempo.

Le parti Somnium di questo gioco introdurranno nuovi mondi di sogno aerei e subacquei. Nel titolo originale, i giocatori potevano muoversi solo sulla terraferma, ma con l’introduzione del movimento verso l’alto e verso il basso, i giocatori potranno sperimentare una varietà molto più ricca di mondi onirici.