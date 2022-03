The Sims 4: annunciato il nuovo aggiornamento Storie di Quartiere

Electronic Arts e Maxis hanno annunciato i nuovi contenuti per The Sims 4, rivelando Storie di Quartiere. L’aggiornamento svela una serie di miglioramenti al gameplay che ruotano intorno a dare maggiore vita ai Sims vicini, che vivono al di fuori dell’unità familiare attiva.

Il nuovo Storie di Quartiere apre cambiamenti interessanti e autonomi in tutto il mondo, portando ai Sim vicini vite più ricche e piene che si evolveranno nel tempo. Per maggiori informazioni potete visitare il sito ufficiale qui. Di seguito una panoramica del nuovo aggiornamento:

Adottare giovani Sims nella loro famiglia, dal neonato al bambino.

Rimanere incinta del proprio compagno e partorire.

Adottare un cane o un gatto.

Iniziare o lasciare il lavoro; i Sims più anziani possono anche scegliere di andare in pensione.

Entrare e uscire dai lotti

Morire in vari tipi di incidenti, a seconda dell’età, dei tratti e della carriera di un Sims

I Simmers devono anche aspettarsi il Kit Arredamento Massimalista di The Sims 4, l’ultimo kit per i giocatori che cercano di elevare qualsiasi stanza da semplice a immediatamente ispirata con pezzi espressivi ed eclettici. L’arredamento audace e luminoso è al centro della scena in questa collezione, rendendo facile approcciarsi ai principi di design massimalista che ha un po’ di tutto. Il Kit Arredamento Massimalista sarà disponibile dal 21 marzo.

The Sims 4 è il simulatore di vita che permette di creare e controllare i Sims. Create e personalizzate Sims unici ciascuno con un aspetto distinto, una personalità dinamica e le proprie aspirazioni ispiranti. Scoprite la creatività, l’umorismo, la spensieratezza e la libertà di giocare con la vita in questo nuovo e fantastico titolo. In questo gioco potete scatenare l’immaginazione e creare un mondo di Sims che esprimono la vostra personalità. Potete esplorare e personalizzare ogni dettaglio.

The Sims 4 è disponibile per , PlayStation 4 e PlayStation 5, Xbox Series X|S e Xbox One e PC tramite Origin e Steam.