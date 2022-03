Tom Clancy’s XDefiant: modifiche al nome?

Quando Tom Clancy’s XDefiant è stato presentato per la prima volta a metà dell’anno scorso, ed il gioco è stato immediatamente accolto con un diffuso contraccolpo.

Oltre a sembrare l’ennesimo sparatutto multiplayer generico che sta cercando di inseguire le tendenze, è stato anche criticato per il duro colpo di frusta tra il suo tono disinvolto ed apparentemente irriverente, ed il fatto che portava il nome “Tom Clancy”. Non abbiamo sentito quasi nulla del gioco da un po’ di tempo ormai, e non si sa ancora come il suo gameplay stia prendendo forma dietro le quinte, ma almeno uno di questi problemi ha apparentemente costretto Ubisoft ad apportare alcune modifiche.

Secondo il noto insider del settore Tom Henderson, tramite un un post sul suo profilo Twitter, si pensa che al titolo Tom Clancy’s XDefiant verrà tolto il nome del noto marchio, diventando solo XDefiant. Questo è, ovviamente, un cambiamento superficiale per quanto riguarda il gioco e il modo in cui si gioca, ma almeno non sembrerà così fuori luogo dal punto di vista tonale senza il nome della serie di Tom Clancy all’altezza.

Comunque sia, per quanto riguarda il lancio del titolo, sarà caratterizzato dal supporto completo per il cross-play, ma non si sa esattamente quando sarà esattamente.

Ubisoft seemingly ditching the "Tom Clancy" brand for XDefiant seems like a good choice.

By all the accounts I've heard, the game is trying "too hard" to be mainstream, but it'll be interesting to see if anything has changed these past several months. pic.twitter.com/XSWLtnFeHS

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) March 15, 2022