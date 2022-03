Gundam Evolution: nuovi contenuti in arrivo

Gundam Evolution condivide nuovi dettagli sul gameplay, rivelando due nuovi robot giocabili nel titolo multiplayer online 6v6 sviluppato da Bandai Namco Online originariamente annunciato per PC, arriverà finalmente su console PlayStation e Xbox quest’anno.

Dopo il recente trailer state of play, in vista di un test di rete pianificato dal 7 al 12 aprile, gli sviluppatori hanno condiviso maggiori informazioni sul titolo in uscita tramite un recente livestream. Come riportato da 4Gamer, il gioco è uno sparatutto di eroi, con ogni Mobile Suit con le proprie abilità e armi. Ci saranno tre modalità principali: Cattura punti sulla mappa “Fortezza AA Gun”, Dominio sulla mappa “Base di comunicazioni lunari” e Distruzione sulla mappa “Cava mineraria”. Queste modalità e mappe saranno disponibili per il gioco durante il test di rete pianificato.

Al momento del lancio, il gioco non supporterà il gioco multipiattaforma, tuttavia, i giocatori sullo stesso ecosistema di console potranno giocare tra di loro. Inoltre, ci sarà anche un pass battaglia ogni stagione per lo sparatutto, mentre un sistema in stile bottino, chiamato “Supply Pod”, consentirà ai giocatori di pagare una quota per raccogliere oggetti casuali e sblocchi cosmetici. Il sistema di personalizzazione del gioco includerà skin per Mobile Suit, armi ed accessori come ciondoli, emote, icone del giocatore, spray ambientali e schermate speciali di vittoria. Nessuna delle opzioni di personalizzazione avrà alcun effetto sul gameplay.

Gli sviluppatori hanno anche condiviso tramite un trailer di presentazione due nuovi Gundam che si uniranno ai già confermati dodici semi, portando il roster di mecha giocabili a 14. Sbloccabile tramite il gameplay o pagando una quota dopo il lancio, l’MSA-002 Marasai (di Zeta Gundam e Gundam Unicorn) e GN-001 Gundam Exia (di Gundam 00) si uniranno al gioco, ed entrambi saranno giocabili anche durante il test di rete. Marasai è armato con un pesante fucile Fedayeen e un’arma da presa del serpente marino e può infliggere ingenti danni a singoli bersagli o usare il rampino per immobilizzare i nemici. La sua G-Maneuver usa il Sea Serpent per creare uno shock in una vasta area, stordendo i nemici. Exia è un Mobile Suit altamente agile, incentrato sul combattimento ravvicinato, dotato di una spada GN e in grado di schivare rapidamente gli attacchi nemici. La sua G-Maneuver, la modalità Trans-Am, ne migliora le prestazioni, consentendo l’uso continuo di quickstep e modificando gli attacchi GN Sword per utilizzare le sciabole GN Beam.

Gundam Evolution uscirà in tutto il mondo per PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One e Xbox Series X/S nel 2022.