Google: annunciata la nuova piattaforma B2B realizzata con Stadia Tech

Google ha ricevuto diverse notizie su Stadia, soprattutto riguardanti la licenza della tecnologia di streaming dei giochi della piattaforma Stadia. In precedenza, si credeva che quell’offerta B2B fosse conosciuta come Google Stream. La società al Google for Games Developer Summit ha confermato maggiori dettagli sull’offerta, incluso il nome. La nuova piattaforma si chiama Immersive Stream for Games. Il team di Stadia lo ha creato con l’aiuto del team di Google Cloud.

La società afferma che il servizio consentirà alle aziende di eseguire le proprie prove di gioco, consentire agli utenti di giocare a giochi completi, offrire pacchetti di abbonamento o avere vetrine complete. Gli editori potrebbero essere in grado di eseguire le proprie versioni di Stadia con le proprie librerie di giochi, branding e interfaccia utente personalizzata. Di seguito il comunicato del capo del prodotto di Stadia Dov Zimring:

Il Google for Games Developer Summit è progettato per supportare studi di ogni dimensione, con strumenti e innovazioni dei team di Google. Le funzionalità principali di cui parliamo oggi stanno avvantaggiando sia il percorso di sviluppo che l’esperienza del giocatore per i clienti di Immersive Stream for Games, incluso Stadia. In collaborazione con Google Cloud, stiamo lavorando per sviluppare la tecnologia di cloud gaming sottostante che alimenta sia Stadia che le offerte dei nostri clienti tramite Immersive Stream for Games. Una marea crescente per il cloud gaming solleva lo streaming immersivo per giochi e Stadia e siamo entusiasti di ciò che accadrà nel 2022 e oltre.



Lo streaming immersivo per i giochi includerà altre funzionalità che Google ha rivelato per Stadia, incluso un modo per offrire prove gratuite di giochi completi e un progetto volto a semplificare il porting dei giochi in modo che funzionino con la tecnologia Stadia, oltre all’analisi. L’azienda ha collaborato con AT&T per offrire alle persone un modo per giocare a Batman: Arkham Knight gratuitamente tramite il cloud. Per maggiori informazioni è possibile contattare Google qui.