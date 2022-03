Japan Fighting Game Publishers Roundtable: terzo evento in arrivo

Anche la Japan Fighting Game Publishers Roundtable, un evento organizzato da sviluppatori ed editori di giochi di combattimento come modo per interagire con la community e fornire nuovi aggiornamenti sui progetti in corso, tornerà per il 2022.

L’evento, come l’anno scorso, è stato programmato per la fine di questo mese, il 21 marzo tramite Game Watch. Lo spettacolo di quest’anno vedrà gli sviluppatori partecipanti sedersi per parlare di vari temi relativi ai giochi di combattimento e all’attuale scena degli eSport. Inoltre, lo spettacolo ha pianificato di organizzare quello che viene chiamato un “progetto di valutazione del tesoro”, in cui ogni azienda mostrerà le proprie preziose collezioni relative ai giochi di combattimento.

L’elenco degli sviluppatori presenti allo show include il Direttore Generale della serie Guilty Gear, Daisuke Ishiwatari, insieme al Direttore di Guilty Gear Strive, Akira Katano; il Presidente e CEO di Arika, Akira Nishitani; il capo produttore di King of Fighters 15, Yasayuki Oda; Il produttore di Street Fighter 5, Shuhei Matsumoto; Seiji Aoki, capo produttore di Virtua Fighter eSports di SEGA; ed il capo produttore di Tekken, Katsuhiro Harada.

Anche se nessuna notizia di alcun gioco rivelato da nessuna delle società è stata confermata o presa da altre fonti fino ad ora, gli spettacoli passati hanno avuto rivelazioni sotto forma di nuovi personaggi e stagioni per diversi giochi durante la Japan Fighting Game Publishers Roundtable, quindi speriamo che nuove rivelazioni siano in attesa anche nello spettacolo di quest’anno.