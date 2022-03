Genshin Impact: annunciata la data per il live stream special 2.6

In questi giorni la community di Genshin Impact era in hype perché aspettava dalla miHoYo una conferma ufficiale per la data del live stream speciale versione 2.6. Tramite la pagina ufficiale di Twitter la miHoYo ha comunicato la data per lo special live dedicato alla versione 2.6 di Genshin Impact.

Il live streaming special di Genshin Impact versione 2.6 si terrà il 18 marzo alle 8 AM EST / 5 AM PST (le 13:00 ore italiane).Il Live Stream durerà circa un’ora. Inoltre, lo streaming inglese avverrà contemporaneamente allo streaming cinese e si terrà su Twitch anziché su YouTube. Quattro ore dopo, lo streaming verrà trasmesso anche sul canale YouTube di Genshin Impact. Nell’aggiornamento 2.6, confermata dalla presenza dei personaggi sul post di Twitter, sarà presente una re-run del banner di Ayaka. Inoltre sul post è presente anche il fratello Ayato, capo del clan Kamisato, uno dei nuovi personaggi a cinque stelle attesi dalla community. Il personaggio è dotato di una Hydro Vision. Non sappiamo se per questa versione saranno tre o quattro i banner, tenendo presente che vari rumor indicano una replica di Venti o di Kazuha.

L’ultima patch 2.5, When the Sakura Bloom, ormai disponibile dal 16 febbraio include il nuovo personaggio a cinque stelle Electro, Yae Miko, oltre alle re-run di Kokomi e Raiden Shogun. La versione ha introdotto un nuovo arco narrativo incentrato su Enkanomiya, l’ultima isola di Inazuma arrivata con la versione 2.4 e anche una nuova Quest che coinvolge sia Ei che Raiden Shogun. Inoltre sono presenti nuovi eventi in-game e la nuova Quest dedicata al personaggio a cinque stelle catalyst Electro Yae Miko.

Genshin Impact è disponibile per PlayStation 4, PC (anche su Epic Game Store), mobile e PlayStation 5. Una versione per Nintendo Switch è in fase di sviluppo. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.