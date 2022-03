Redout 2: trailer con nuovi dettagli

Dopo il precedente annuncio, le case di sviluppo 34BigThings e Sabre Interactive hanno rilasciato un nuovo trailer di panoramica del gameplay per Redout 2, il titolo di corse antigravitazionali ad alta velocità.

Il titolo offre 36 percorsi in 10 posizioni che possono essere riprodotte al contrario, raddoppiando di fatto il conteggio delle tracce, ma oltre a questo bisogna sapere che c’è molto in serbo per i fan dell’originale come mostra e spiega il trailer.

Il suddetto titolo offre una campagna per giocatore singolo con modalità come Gara Arena, Attacchi a tempo, Last Man Standing e Boss Races con 12 telai per le vetture antigravitazionali tra cui scegliere. Ogni vettura è completamente ed altamente personalizzabile con stabilizzatori, flap, ali e quant’altro per migliorare le capacità del mezzo. C’è anche una varietà di assist per i giocatori per regolare la difficoltà a loro piacimento.

Il multiplayer offre gare competitive con un massimo di 12 piloti su PlayStation, Xbox e PC, mentre in vece solo sei giocatori su Nintendo Switch. Altri contenuti aggiuntivi verranno inseriti nelle stagioni successive al lancio del gioco, offrendo ai giocatori ancora più premi da guadagnare nella loro esperienza videoludica.

Il titolo di corse fantascientifiche Redout 2 uscirà per Xbox One, Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch e PC entro la fine di quest’anno.