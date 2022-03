Returnal Ascension: è uscito il trailer del gameplay

Il publisher Sony Interactive Entertainment e lo studio di sviluppo Housemarque hanno rilasciato, sui loro canali social, un trailer del gameplay di Returnal: Ascension.

Questa versione aggiornata del gioco aggiunge una modalità cooperativa online. L’intero gioco sarà giocabile con un amico online in questa modalità, inoltre verranno aggiunte alcune fasi aggiuntive.

Returnal è un videogioco di genere sparatutto in terza persona horror psicologico con elementi roguelike sviluppato da Housemarque e pubblicato da Sony Interactive Entertainment, rilasciato in esclusiva per PlayStation 5 il 30 aprile 2021.