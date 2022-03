Arcade Spirits: The New Challengers rivelata la data di uscita

Il publisher PQube e lo sviluppatore Fiction Factory Games hanno annunciato che la visual novel Arcade Spirits: The New Challengers verrà lanciata per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch e PC tramite Steam il 27 maggio.

L’edizione fisica del gioco sarà disponibile solamente per PlayStation 5, PlayStation 4 e Nintendo Switch.

Informazioni generali sul gioco da Steam:

Nel lontano futuro anno 20XX, una linea temporale alternativa in cui le sale giochi non sono mai scomparse…sei un aspirante giocatore alla ricerca della gloria degli eSport nel Fist of Discomfort 2 Pro Tour. Alla ricerca di un partner con cui giocare, ti unisci a una squadra di giocatori che frequentano Good Clean Fun, una combinazione pizzeria/lavanderia a gettoni/sala giochi. Sta a te radunare la squadra, imparando di più su chi sono e su come sostenere al meglio i loro sogni lungo la strada. Sconfiggi rivali, conquista tornei, costruisci relazioni e scopri una strana cospirazione mentre la tua squadra percorre la strada verso la vittoria!

