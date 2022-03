The Cycle Frontier: disponibile da oggi la Closed Beta su Steam e Epic Games Store

La closed beta finale dello sparatutto in prima persona di YAGER, The Cycle Frontier, è disponibile da oggi per PC via Steam ed Epic Game Store. A disposizione degli utenti nuovissime funzioni e contenuti aggiuntivi rispetto a quanto visto nella closed beta dello scorso anno, giocata da oltre 350.000 giocatori che hanno contribuito a rendere The Cycle Frontier uno dei giochi free-to-play più desiderati su Steam.

Un mix perfetto di gameplay multiplayer PvE, PvP e co-op, in partite con matchmaking senza soluzione di continuità ambientate in un affascinante mondo sci-fi dove ogni azione può avere enormi conseguenze sull’economia globale di gioco. La nuova closed beta di The Cycle: Frontier inizia oggi e durerà fino al prossimo 4 aprile. Tra le principali novità: