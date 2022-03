Starfield: il nuovo dev diary parla di immersività

Oggi 16 marzo Bethesda è tornata con il format “Nel campo stellare” dove gli sviluppatori parlano dei vari processi di creazione di Starfield. Dopo la ricerca incessante del primo episodio, tocca oggi all’immersività e alla libertà del giocatore in un “gigantesco open-world”.

A parlare ci sono il direttore del gioco Todd Howard, il direttore di progettazione Emil Pagliarulo, il progettista missioni capo Will Shen e il capo grafico Istvan Pely. Hanno fatto saper che approccio sta seguendo il team nella creazione del gioco, tanto ricco di dettagli quanto immersivo e coinvolgente, e come manterrà fede al proprio DNA nello sviluppo di Starfield per le console di nuova generazione. Un gioco di ruolo estremamente immersivo, che lascerà il giocatore libero di crearsi il proprio percorso attraverso il cosmo.

Ciò che vogliono gli sviluppatori è che il giocatore sia talmente immerso da non pensare neanche di stare giocando, ma di stare vivendo in quell’universo, attraverso un’open world definito da loro come gigantesco.

Vengono mostrate anche alcune delle fazioni in campo: l‘Unione Coloniale, una repubblica spaziale del futuro, il Collettivo Freestar, una sorta di versione spaziale del west, la mega- corporazione Ryujin Industries, e i pirati della Flotta Cremisi. Fazioni che servono a rendere il mondo completo e credibile, che interagiscono con il giocatore stesso, facendo scrivere la propria storia.

La parte finale del video riguarda i personaggi che il giocatore andrà ad incontrare, e di come si sia evoluto il sistema di dialoghi, creando una sorta di minigioco della persuasione.

Il tutto ambientato nel cosmo, in cui porsi gli sviluppatori pongono al giocatore le domande: “perché siamo qui?”, “quale è la meta finale?”, “quale futuro attende l’umanità?”.

Lasciandovi al filmato qui sotto dal titolo “Creato per i Girovaghi”, vi ricordiamo che Starfield sarà disponibile dal 22 novembre 2022 in esclusiva Xbox Series X/S e PC.