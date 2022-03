Uncharted Raccolta Eredità dei Ladri: svelata la data d’uscita della versione PC?

Uncharted Raccolta Eredità dei Ladri ha portato le versioni rimasterizzate e migliorate di Uncharted 4 e The Lost Legacy su PS5 all’inizio di quest’anno, ma quando è stato presentato per la prima volta, Sony ha confermato che sarebbe arrivato anche su PC. Fino ad ora, tuttavia, non c’è stata quasi nessuna parola su quando esattamente questo accadrà.

Ma questo potrebbe presto cambiare. Recentemente, sono state apportate modifiche alle pagine di diversi giochi sul database di Steam, che sono state poi su SteamDB come spiegato dal suo creatore su Twitter, un sito web indipendente e non affiliato che segue Steam. Secondo questi aggiornamenti, sembra che Uncharted: Raccolta Eredità dei Ladri arriverà su PC il 15 luglio.

Anche altri giochi hanno visto simili aggiornamenti del database, con Scorn che dovrebbe essere lanciato il 7 ottobre, Test Drive Unlimited Solar Crown il 22 settembre, Sniper Elite 5 il 26 maggio e altri.

Naturalmente, fino a quando le date di lancio per questi giochi non saranno annunciate ufficialmente, prendete tutto questo con le dovute precauzioni. Anche se tutto questo fosse accurato, si tratterebbe comunque di piani e obiettivi interni, e questi possono sempre cambiare. In ogni caso, terremo gli occhi aperti per ulteriori aggiornamenti, quindi rimanete sintonizzati sulle nostre pagine.

Valve added release timestamps in the API, and they are visible even for unreleased games.

Steam requires setting a planned release date (even if the page says coming soon) for games to have a store page.

— Pavel Djundik (@thexpaw) March 16, 2022