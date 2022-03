Deceive Inc. in arrivo un nuovo gioco stealth

Il publisher Tripwire Presents e lo studio di sviluppo Sweet Bandits Studios hanno annunciato, sui loro social, che il gioco stealth multigiocatore Deceive Inc. uscirà per PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC sulle piattaforme Steam e Epic Games Store.

Non è ancora stata annunciata una data di uscita ma abbiamo la certezza che il gioco uscirà nel 2023.

Informazioni generali sul gioco da Steam:

Benvenuti in DECEIVE INC., una società privata con il monopolio completo sul mercato internazionale dello spionaggio. Puoi travestirti da chiunque incontri in un istante, avere accesso a gadget all’avanguardia che il resto del mondo può solo sognare e possedere abilità che farebbero ingelosire le super spie di Hollywood. Ma non sei solo. Le spie rivali cercano lo stesso obiettivo e ognuna di loro è abile, astuta e ben equipaggiata come te. Mimetizzarsi, afferrare l’obiettivo ed evadere. Alla fine, solo una spia può completare la missione e ottenere lo stipendio. Politica aziendale.

We're incredibly excited to announce @PlayDeceiveinc a tense multiplayer spy thriller of deception and subterfuge, as the next title for Tripwire Presents!

Coming soon to PC and Consoles!

— Tripwire Presents (@TWPresents) March 16, 2022