Tencent acquisisce Tequila Works

Tencent ha annunciato di avere acquisito una quota di maggioranza dello studio di sviluppo Tequila Works, con sede a Madrid.

Tequila Works è stata fondata nel 2009 ed è nota per RiME, Deadlight, GYLT, The Sexy Brutale, The Invisible Hours e l’imminente Song of Nunu: A League of Legends Story.

La presidente di Tequila Works, Luz Sancho in un comunicato stampa ha affermato che:

“Siamo lieti di allearci con un partner che ci consente di rendere Tequila Works uno studio più forte con accesso a tutte le risorse necessarie per produrre titoli di altissima qualità, tutti realizzati con la cura e la passione per cui i nostri amati fan ci conoscono oltre che l’opportunità di portare questi progetti a un pubblico più ampio”

Inoltre il CEO di Tequila Works, Raul Rubio, ha dichiarato che: