BAFTA Games Awards 2022: ecco le nomination per miglior protagonista e personaggio di supporto

Sono state annunciate le ultime due categorie per i BAFTA Games Awards 2022. Si tratta dei performer per il ruolo di protagonista e quello per il ruolo di supporto.

I candidati sono:

Performer in un ruolo da protagonista:

OZIOMA AKAGHA per Julianna Blake in DEATHLOOP

JASON E KELLEY per Colt Vahn “the Captain” in DEATHLOOP

JENNIFER HALE per Rivet in Ratchet & Clank: Rift Apart

JON MCLAREN per Star-Lord/Peter Quill in Marvel’s Guardians of the Galaxy

ERIKA MORI per Alex Chen in Life is Strange: True Colors

JANE PERRY per Selene Vassos in Returnal

Performer in un ruolo di supporto:

LAURA BAILEY per Polina Petrova in Call of Duty: Vanguard

KIMBERLY BROOKS per Hollis Forsythe in Psychonauts 2

JASON CAVALIER per Drax in Marvel’s Guardians of the Galaxy

MAGGIE ROBERTSON per Lady Dimitrescu in Resident Evil Village

HAN SOTO per Gabe Chen in Life is Strange: True Colors

ALEX WEINER per Rocket in Marvel’s Guardians of the Galaxy

Escludendo Laura Bailey che riceve la sua quarta nomination, tutti gli altri attori sono stati nominati per la prima volta ai BAFTA.

Sono stati nominati un totale di 39 giochi. Qui sotto quelli che hanno ricevuto più nomination nelle 18 diverse categorie:

Nove nomination per Returnal

Otto nomination ciascuno per It Takes Two e Ratchet & Clank: Rift Apart

Sette nomination per DEATHLOOP e Psychonauts 2

Sei nomination per Forza Horizon 5

Cinque nomination per Marvel’s Guardians of the Galaxy

Nomination nella categoria Game Beyond Entertainment: Alba: A Wildlife Adventure, Before Your Eyes, Chicory: A Colourful Tale, Game Builder Garage, It Takes Two e Psychonauts 2

Altri giochi che ricevono nomination: Among Us, Animal Crossing: New Horizons, Apex Legends, Back 4 Blood, Call of Duty: Vanguard, Death’s Door, Disco Elysium – The Final Cut, Eastward, Far Cry 6, Fights in Tight Spaces, Fortnite, Genesis Noir, Halo Infinite, Hell Let Loose, Hitman 3, Inscryption, Kena: Bridge of Spirits, Life is Strange: True Colors, Maquette, Mario Party Superstars, No Man’s Sky, Overboard, Resident Evil Village, Sable, The Artful Escape, The Forgotten Citt, TOEM e Unpacking.

Gli awards si svolgeranno giovedì 7 aprile presso la Queen Elizabeth Hall, a Londra, con la presentatrice e giornalista Elle Osili-Wood che ritorna come guest. I premi saranno trasmessi in diretta streaming sui canali social della BAFTA: www.bafta.org/games/howtowatch. La cerimonia vedrà l’annuncio dei vincitori in 18 categorie.

Tutti i premi sono votati dai membri della BAFTA, professionisti dell’industria del gaming, ad eccezione del premio EE Game of the Year, che è votato dal pubblico e la cui lista vede Chicory: A Colorful Tale, DEATHLOOP, The Forgotten City, It Takes Two, Metroid Dread e Unpacking. Si può votare sul sito ufficiale.

Qui sotto il tweet con gli attori in nomination per i BAFTA Games Awards 2022.