Ed-O Zombie Uprising: annuncio con trailer del roguelike con zombie nel Giappone feudale

D3 Publisher e Lancarase hanno annunciato Ed-O Zombie Uprising, roguelike action ambientato nel Giappone del periodo Edo, ma con orde di zombie. Per l’occasione è stato pubblicato anche il trailer d’annuncio, che potete vedere a questo link e che mostrano i tre guerrieri disponibili, samurai, lottatore di sumo e ninja, che spazzano via non-morti su non-morti. Il gioco sarà disponibile in accesso anticipato su PC (Steam) dal 4 aprile.

Queste le caratteristiche del gioco attraverso la pagina Steam:

Ed-0: Zombie Uprising si svolge nel Giappone dell’era Edo, ma milioni di zombie hanno fatto irruzione nel paese!

Entra in questo mondo come samurai, lottatore di sumo o ninja per massacrare la massiccia orda di non morti.

Rafforza il tuo personaggio raccogliendo oggetti e abilità in dungeon unici.

Tutto è generato casualmente ogni volta che si gioca! Nessuna run è uguale all’altra.

I dungeon non saranno facili, quindi aspettati tensione ad ogni run: combatti fino alla morte e prendi decisioni difficili per sopravvivere.

Il lancio in Early Access di Ed-O Zombie Uprising includerà: