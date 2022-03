New World: il numero di giocatori nelle guerre non diminuirà

Le massicce guerre PVP tra fazioni tra gilde rivali con un territorio di gioco in gioco è uno dei principali appelli del MMORPG di Amazon New World, ma anche quelle battaglie su larga scala hanno i loro problemi. I problemi di prestazioni e il ritardo sono stati problemi non ignorabili sin dal lancio del gioco a settembre, poiché avere 100 giocatori tutti in una piccola area mette a dura prova il server e causa un calo delle prestazioni. La riduzione del numero di giocatori era una soluzione proposta, ma Amazon ha affermato in un precedente post sul forum che il miglioramento delle prestazioni non era l’unico motivo per il cambiamento ora accantonato. In particolare, per dare la conferma della decisione hanno detto:

“Anche se amiamo l’epicità del 50v50, quando abbiamo testato 40v40 internamente, nelle guerre ci si sentiva ancora grandiosi e si giocava meglio: si sentiva un po’ meno caotico, era più facile coordinare le squadre e Wars sembrava un po’ più tattico”.

Erano contenti dell’approccio, ma alla fine hanno deciso di non correre rischi e non prenderanno seri provvedimenti. Speriamo soltanto che riescano a migliorare le prestazioni generali di New World man mano che il tempo passerà, specialmente con le future patch.