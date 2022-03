The Quarry: annunciato nuovo gioco dai creatori di Until Dawn

Supermassive Games, i creatori del gioco horror di successo Until Dawn e della più recente serie Dark Pictures Anthology, hanno annunciato questa settimana un nuovo gioco chiamato The Quarry. L’annuncio è arrivato insieme a un teaser trailer che ha mostrato una breve occhiata al gioco e alle immagini che ricordano i film slasher e le storie dell’orrore in cui eccelle Supermassive Games. Una rivelazione completa del gioco avrà luogo il 17 marzo, si legge nell’annuncio, con solo questi brevi teaser condivisi prima della rivelazione. Di seguito, potete vedere il teaser per voi. Consiste in meno di un minuto di filmati, ma è abbastanza per avere un’idea di The Quarry. Il dialogo offre maggiori dettagli sul gioco attraverso quello che suona come l’interrogatorio di un agente di polizia a un gruppo di persone. Si sente parlare di una cava e di qualcosa che salta fuori davanti a un’auto per farla sbandare fuori strada. Se ciò che avete visto e sentito non è stato sufficiente per evocare immagini di cose come Venerdì 13, le persone intervistate dicono che sono consulenti del campo diretti a un campo estivo da cui apparentemente il gioco prende il nome. Altri dettagli che vale la pena sottolineare al di fuori del trailer stesso includono il fatto che questo gioco è pubblicato da 2K. Bandai Namco, in confronto, è l’editore dei giochi di Dark Pictures Anthology, quindi se la mancanza del marchio non fosse una conferma sufficiente, sembra che The Quarry sia davvero separato da quella serie.

"𝑾𝒉𝒂𝒕 𝒅𝒐𝒆𝒔𝒏'𝒕 𝒌𝒊𝒍𝒍 𝒚𝒐𝒖 𝒘𝒊𝒍𝒍 𝒎𝒂𝒌𝒆 𝒚𝒐𝒖 𝒔𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈𝒆𝒓." 🩸 Watch the reveal of #TheQuarry, our all-new horror experience published by @2K, coming this Summer. TOMORROW @ 9am PT | 12pm ET | 4pm GMT

