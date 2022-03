Persona 4 Arena Ultimax è finalmente disponibile

Il titolo di combattimento crossover del 2014 di Atlus Persona 4 Arena Ultimax è disponibile per console e PC. Come versione migliorata di Persona 4 Arena del 2013, racchiude nuovi personaggi, nuovi tipi di ombra e il sistema S-Hold. Con questa riedizione, i giocatori riceveranno l’accesso a tutti i DLC.

Tra i vari contenuti sono inclusi Persona 4 Arena Story, tutte le icone e i titoli dei combattenti, demo delle sfide, tre personaggi aggiuntivi, personaggi boss, la modalità Storia di Adachi e voci BGM e Navi aggiuntive. Il Dual Audio è supportato anche con VO disponibile sia in inglese che in giapponese. Inoltre, il gameplay si basa sulla versione arcade 2.50 che arriverà per la prima volta sulle console domestiche. Ricordiamo che il net code di rollback per il multiplayer online verrà aggiunto insieme ad altri aggiornamenti post lancio quest’estate su PS4 e PC. Di seguito una panoramica tramite la pagina ufficiale di Steam:

La sopravvivenza ha avuto il suo Ultimatum, la tensione è Maxi, la competizione è… ULTIMAX. Assaporate l’ultimo, avvincente capitolo, dal piglio combattivo, dell’amatissima serie di Persona 4. Unitevi agli eroi e fronteggia un’armata di Ombre nel P-1 CLIMAX.

Caratteristiche

Versione Ultimax : include la storia originale di Persona 4 Arena e tutti i contenuti di Persona 4 Arena Ultimax già pubblicati.

: include la storia originale di Persona 4 Arena e tutti i contenuti di Persona 4 Arena Ultimax già pubblicati. Un roster profondo di personaggi giocabili : gli amati protagonisti di Persona 3, e le loro controparti Ombra, offrono una vasta gamma di stili di combattimento con cui sperimentare.

: gli amati protagonisti di Persona 3, e le loro controparti Ombra, offrono una vasta gamma di stili di combattimento con cui sperimentare. Doppia traccia audio: possibilità di scegliere tra il doppiaggio giapponese e inglese.

Persona 4 Arena Ultimax è disponibile per PlayStation 4, Nintendo Switch e PC tramite Steam. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.